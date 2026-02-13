Nicola Ventola, ex attaccante dell'Inter, parlando ai canali ufficiali della Lega Serie A sottolinea l'importanza di avere un parco attaccanti ben fornito come quello dei nerazzurri: "Una squadra come l'Inter, ma tutte le squadre che lottano per grandi obiettivi devono avere quattro attaccanti titolari. Oppure come l'Inter, due titolari come Marcus Thuram e Lautaro Martinez con alle spalle due giovani come Pio Esposito e Yoan Bonny che crescono, si adeguano all'allenatore e alla squadra. Per me è importante quello che sta facendo Cristian Chivu nel far crescere questi giovani, responsabilizzandoli con partite da titolare. Serve avere un gruppo di attaccanti fondamentale per queste partite che sono tantissime".

Così Ventola dipinge la gara di domani sera tra Inter e Juventus: "È una partita sempre speciale. Ai miei tempi Inter-Juventus era più sentita del derby".