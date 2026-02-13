"L’impressione, dopo le gestioni di Motta e Tudor, è che Spalletti abbia trovato la quadra nel gioco". Lo dice Gianluca Zambrotta alla Gazzetta dello Sport. L'ex terzino bianconero parla della sfida di domani a San Siro.

Se pensa a Inter-Juventus, cosa ricorda?

"Una grande partita e una rivalità storica tra le società, sentitissima: basti pensare al famoso rigore di Iuliano su Ronaldo di cui si parla ancora oggi. La ricordo con piacere: è sempre stata una sfida vissuta con euforia e tensione calcistica, con grandi aspettative da entrambe le parti. Bellissima da giocare".

Quanto ha da perdere la Juventus e quanto da guadagnare contro la squadra più forte d’Italia?

"Secondo me deve pensare solo a guadagnarci, deve cercare di rosicchiare più punti a tutte: alla Roma che è a pari punti, al Napoli un po’ in difficoltà, al Milan che ha una partita in meno. Considerando anche che in Napoli-Roma almeno una delle due perderà punti, la Juve deve sfruttare questa occasione".

E la Signora ha parecchie partite difficili una dopo l’altra...

"Sì, il Galatasaray nel playoff, il Como che in questo momento è una bella gatta da pelare, poi la Roma. In Inter-Juve, come per il derby, non puoi fare troppi calcoli. È una partita complicata contro una squadra che ha un ruolino di marcia molto positivo, anche se con le grandi ha fatto un po’ più fatica. Però ha il miglior attacco e in più la Juventus dovrà stare molto attenta ai calci piazzati, perché l’Inter è una macchina da gol soprattutto sui calci d’angolo".

Quali saranno i duelli più importanti?

"La Juventus deve essere brava a limitare Dimarco, che in questo momento fa la differenza all’Inter: è il miglior assistman e sta facendo una stagione strepitosa. Quindi Kalulu e Conceição su quella fascia dovranno cercare di limitarlo il più possibile. E poi mi viene da citare Thuram–Lautaro contro Bremer e Kelly, anche quello è un bel duello, perché l’Inter ha un attacco strepitoso: ha fatto 57 gol, è il miglior attacco del campionato. Infine la Juventus deve essere brava negli uno contro uno, soprattutto sulle fasce tra Conceiçao, Yildiz o, se dovesse subentrare, Zhegrova".