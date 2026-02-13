"La mia peggior serata col Barcellona? No, la peggiore è stata con l'Inter. Abbiamo le chance per rifarci, sappiamo che non sarà facile ma ci proveremo". Così Hansi Flick, allenatore dei blaugrana, ha risposto in conferenza stampa dopo il 4-0 patito contro l'Atletico Madrid nell'andata delle semifinali di Coppa del Re. Parole che tradiscono ancora l'amarezza per l'eliminazione in semifinale dalla Champions League della scorsa stagione, al termine di una partita epica al Meazza in cui il Barcellona ha fatto di tutto per complicarsi la vita, prima subendo allo scadere il pareggio di Francesco Acerbi e poi perdendo nei supplementari grazie alla rete di Davide Frattesi.

Impossibile dimenticare una serata del genere per chi l'ha vissuta anche solo dall'esterno, figurarsi per un allenatore che si è ritrovato sconfitto in quel modo...