Massimiliano Allegri non sposta il focus. Intervistato da DAZN dopo il successo per 2-1 sul Pisa, il tecnico del Milan non si sbilancia sul pronostico della partitissima di domani sera tra Inter e Juventus: "Che risultato mi apsetto? L'importante era fare tre punti noi, è una vittoria in meno che ci separa dall'obiettivo".