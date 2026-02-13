Il mercato estivo potrebbe far emergere un altro derby d'Italia oltre a quello che domani sera si giocherà sul campo. Come riporta Tuttosport, ci sono diversi nomi che piacciono ai dirigenti di ambo i club. L'ultimo è quello di Zeki Celik, in scadenza di contratto con la Roma: secondo il quotidiano, la Juve sarebbe oggi in vantaggio, ma il turco ha aperto alla possibilità di restare alla Roma, anche se chiede un'offerta ben superiore rispetto ai 2,8 milioni annui offerti dai giallorossi.

La Juve sta pensando anche a Franck Kessie, giocatore sul taccuino anche dell'Inter. Così come sul taccuino c'è McKennie, anche se sarà complicato strapparlo ai bianconeri, che proseguono nei discorsi per il rinnovo. Sempre a centrocampo pensa all'addio ai nerazzurri Frattesi, se con McKennie le trattative dovessero arenarsi proprio l'interista potrebbe diventare un'opzione.

Dal centrocampo alla porta: a Torino ci sono altre priorità, ma se le strade con Di Gregorio e Perin dovessero separarsi uno dei nomi sotto i riflettori è Vicario, che l'Inter ha nel mirino, già conscia di dover lavorare per un estremo difensore. Nel reparto arretrato la sfida potrebbe essere per Muharemovic, su cui la Juventus vanta il 50% sulla futura rivendita da parte del Sassuolo. In pratica potrebbe riacquistarlo a metà prezzo. Su ogni movimento di mercato, però, peserà ovviamente la qualificazione o meno alla prossima Champions League.