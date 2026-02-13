Il mercato estivo potrebbe far emergere un altro derby d'Italia oltre a quello che domani sera si giocherà sul campo. Come riporta Tuttosport, ci sono diversi nomi che piacciono ai dirigenti di ambo i club. L'ultimo è quello di Zeki Celik, in scadenza di contratto con la Roma: secondo il quotidiano, la Juve sarebbe oggi in vantaggio, ma il turco ha aperto alla possibilità di restare alla Roma, anche se chiede un'offerta ben superiore rispetto ai 2,8 milioni annui offerti dai giallorossi.
La Juve sta pensando anche a Franck Kessie, giocatore sul taccuino anche dell'Inter. Così come sul taccuino c'è McKennie, anche se sarà complicato strapparlo ai bianconeri, che proseguono nei discorsi per il rinnovo. Sempre a centrocampo pensa all'addio ai nerazzurri Frattesi, se con McKennie le trattative dovessero arenarsi proprio l'interista potrebbe diventare un'opzione.
Dal centrocampo alla porta: a Torino ci sono altre priorità, ma se le strade con Di Gregorio e Perin dovessero separarsi uno dei nomi sotto i riflettori è Vicario, che l'Inter ha nel mirino, già conscia di dover lavorare per un estremo difensore. Nel reparto arretrato la sfida potrebbe essere per Muharemovic, su cui la Juventus vanta il 50% sulla futura rivendita da parte del Sassuolo. In pratica potrebbe riacquistarlo a metà prezzo. Su ogni movimento di mercato, però, peserà ovviamente la qualificazione o meno alla prossima Champions League.
Autore: FcInterNews Redazione
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 13:10 TS - Pio-Yildiz, la sfida dei talenti a San Siro. E pensare che l'Inter la scorsa estate...
- 12:56 Juve, Boga: "Con l'Inter dobbiamo vincere. Marcus Thuram? Non l'ho sentito, domani non saremo amici"
- 12:42 Derby d'Italia, errori gratuiti e comprensione dei momenti chiave: Inter-Juve si gioca sull'equilibrismo di Spalletti
- 12:28 Nations League, Italia all'esordio il 25 settembre contro il Belgio: il calendario
- 12:14 TS - Inter-Juve, l'ultimo derby d'Italia dei Thuram? Ecco la situazione dei due fratelli
- 12:00 La VIGILIA di INTER-JUVE, la PROBABILE, il RITORNO atteso di BARELLA e il piano su STANKOVIC
- 11:45 Il Giorno - Barella-Calhanoglu, i rientranti di Chivu hanno dolci ricordi con la Juve
- 11:30 GdS - L'esonero di Venezia, l'avvicendamento con Conte all'Inter: Marotta e Spalletti di nuovo di fronte
- 11:16 Zambrotta: "In Inter-Juve non puoi fare calcoli. Spalletti deve limitare Dimarco"
- 11:02 CdS - Lautaro ora punta la Juve: capocannoniere con l'asterisco
- 10:48 GdS - Inter in versione allungo, ma la Juve può regalare un cioccolatino al Milan
- 10:34 Marchisio: "Juve diversa rispetto a Natale. Nell'Inter ammiro Barella perché..."
- 10:20 Di Canio: "Inter più determinata con Chivu. Attaccanti migliori? Ma chi ha voluto Correa e Arnautovic?"
- 10:06 Corsera - Di Gregorio ondivago, Carnesecchi costoso: la Juve sfida l'Inter per Vicario
- 09:52 Flick: "Contro l'Atletico la peggior serata al Barcellona? No, la peggiore è stata con l'Inter"
- 09:38 TS - Dimarco, pressing United. Ma l'Inter lavora al rinnovo: ingaggio super e nuova scadenza
- 09:24 TS - Inter-Juve anche sul mercato: sei nomi e tanti intrecci per l'estate
- 09:10 GdS - San Siro sold-out per Inter-Juve: incasso record da circa 8 milioni di euro
- 08:56 Klinsmann: "In Italia gli allenatori hanno troppa paura! L'affermazione di Esposito è positiva per tutti: ha ripagato la fiducia di Chivu"
- 08:42 CdS - Tutti pazzi di Stankovic: dall'Arsenal a Simeone. E l'Inter sta valutando seriamente...
- 08:28 Bergomi: "Inter-Juve: ecco chi vince. Chivu decisivo, Dimarco rischia. Su Lautaro..."
- 08:14 CdS - Chivu, dubbi a centrocampo: Barella e Calhanoglu reclamano spazio. La probabile formazione
- 08:00 Como, Butez: "Ero sicuro che Fabregas e Paz sarebbero rimasti. Per Nico però non dipende da noi"
- 00:00 Eppure basterebbe informarsi
- 23:45 Romano: "Stankovic vuole tornare all'Inter, e l'Inter è pronta a riprenderlo. A fine marzo prime valutazioni"
- 23:25 Sabatini: "Giochisti contro 'risultatisti'? Non mi interessa, l’importante è giocare. Il calcio è dei calciatori"
- 23:10 Coppa Italia, anche la Lazio in semifinale: solo Juventus e Inter si sono qualificate più volte a questo turno
- 22:50 Rosetti spiega: "VAR nato per errori chiari. La UEFA preferisce intervenire meno e lasciare la decisione sul campo"
- 22:31 Viviano: "Dimarco continuerà con questo rendimento? Ne sono certo". Poi difende Barella: "Tra i migliori"
- 22:12 Nations League, l'Italia pesca la Turchia di Calhanoglu. Il ct Montella: "Sono emozionato, gruppo interessante"
- 21:58 Calhanoglu e Barella convocati per Inter-Juve: Chivu sceglie chi schierare dal 1'. Attacco affidato alla ThuLa
- 21:43 DAZN lancia una nuova offerta nel weekend di Inter-Juventus e Napoli-Roma: i dettagli
- 21:28 Nuovo stadio, l'ass. Riva: "Prossimo passo il progetto definitivo. L'obiettivo è l'Europeo 2032". Poi sul Meazza...
- 21:13 Vigilia di Inter-Juventus, Locatelli al posto di Spalletti in conferenza: il motivo
- 20:59 Bonucci sui sorteggi di Nations League: "Girone difficile, ma eccitante. Vogliamo andare lontano"
- 20:45 Inter al fianco degli Snakes Milano al 'Trofeo Tecsystem' al Palamartesana di Bussero
- 20:31 Nations League, la Svizzera di Akanji con Scozia, Slovenia e Macedonia del Nord. Il ct Yakin: "Non vediamo l'ora"
- 20:16 Juventus, Kelly: "Inter-Juve partita storica e difficile. Ecco come va affrontata". Poi racconta il gol dell'andata
- 20:02 "Tornare è un sogno". Stankovic chiama e l'Inter risponde: l'idea del club è di riportarlo a casa in estate
- 19:47 25esima giornata di Serie A: Protezione Civile e Lega Calcio insieme per diffondere la cultura della riduzione del rischio
- 19:32 Nations League, girone di ferro per l'Italia e incroci tra interisti: azzurri in gruppo con Francia, Belgio e Turchia
- 19:15 Oro bis per Lollobrigida che porta a casa la 15esima medaglia italiana. I complimenti dell'Inter
- 19:00 Rivivi la diretta! Verso INTER-JUVE, il "caso" PAVARD, le ESCLUSIVE sul FUTURO di BISSECK e DUMFRIES
- 18:39 Inter-Juve verso il secondo record storico per spettatori e incassi: cifre vicine all'ultimo Inter-Milan
- 18:23 Atalanta, intervento riuscito per De Ketelaere: i tempi per il rientro. A forte rischio la sfida contro l'Inter
- 18:09 Addio a Sigon, regista milanese (anche di due film 'nerazzurri'): il cordoglio dell'Inter
- 17:55 Inter, Dumfries ritrova la squadra e punta il rientro in campo: "Back with the team, manca poco"
- 17:40 Serie C, ufficiali gli anticipi e posticipi fino alla 31esima giornata: il calendario dell'Inter U23
- 17:25 fcinDumfries pronto al rientro, poi il futuro. Non solo UK, anche in Spagna un possibile incastro. E l'Inter...
- 17:10 Antenucci: "Inter-Juve sfida della consapevolezza per entrambe. Bianconeri meglio ora rispetto all'andata"
- 16:55 FIFPRO Europe nel Comitato Esecutivo UEFA, Terrier: "Passo avanti importante per una governance equa"
- 16:40 Ale Stankovic sulla cresta dell'onda: è tra i trasferimenti di maggior valore nella storia della Pro League
- 16:25 UEFA, i risultati finanziari del 2024/25: ricavi totali per 4,4 miliardi di euro, +690 mln rispetto all'anno precedente
- 16:10 Champions League 2024-25, le cifre versate dalla UEFA ai club: Inter seconda dietro al PSG con 136,6 milioni di euro
- 15:55 Vigilia di Inter-Juve, Spalletti non parlerà in conferenza stampa: al suo posto Locatelli
- 15:40 Al-Khelaifi sull'addio alla Superlega: "Non ha perso Perez, ha vinto il calcio"
- 15:25 Juventus, McKennie torna a lavorare in gruppo: nessun dubbio in vista dell'Inter
- 15:10 Adriano e il gol alla Juventus: "Sono stato bravo e fortunato, è un bel ricordo per me"
- 14:55 Como, Ludi: "Nico Paz, il futuro non dipende da noi. Fabregas? A maggio forse ho titubato un po'..."
- 14:40 fcinBisseck cresce e attira le attenzioni. In Inghilterra c'è chi è pronto a investire 40 milioni di euro
- 14:25 Lumezzane, Troise: "Punto importante in 10 contro 11. L'espulsione? Non ci siamo mai attaccati a queste cose"
- 14:10 Sassuolo-Inter, chi se non Dimarco? Gloria anche per Luis Henrique
- 13:55 La Juve Primavera sbanca Interello 3-0, Padoin: "Abbiamo avuto l'umiltà di difenderci in maniera compatta"
- 13:40 Super League, Ceferin: "Ha vinto il calcio, sono felice che Real e Barcellona siano rientrati in famiglia"
- 13:25 Inter Women, primo contratto da professionista per Giudici: "È un sogno che avevo, ora spero nell'esordio"
- 13:10 videoInter-Juve, allenamento mattutino ad Appiano. Sommer entra in campo con Dumfries: "E' tornato"
- 12:56 Giudice sportivo Coppa Italia: prima sanzione per Esposito, Kamate e Sucic
- 12:42 Inter, dopo la Champions sfide a Genoa (Serie A) e Como (Coppa Italia): ufficializzate le date
- 12:28 Milan, Allegri: "Le parole di Rabiot? Dobbiamo avere tutti l'ambizione di ottenere il massimo, ma l'Inter è molto forte"
- 12:15 Dejan Stankovic orgoglioso del figlio Ale: "Non ero così forte alla tua età. Se ti monti la testa te la smonto in tre secondi"