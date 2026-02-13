Dopo il rotondo successo ai danni dell'Eyupsor, il tecnico del Galatasaray Okan Buruk si proietta al playoff di Champions League che vedrà il Cimbom opposto alla Juventus: "Ci aspetta un avversario molto forte. Sapete come gioca l'Atletico Madrid, ma la Juventus ha moduli molto diversi. Hanno giocatori molto difficili da neutralizzare. Hanno ottimi esterni in attacco, Kenan Yıldız è molto prezioso. Non concedono occasioni facili. Hanno subito gol nelle ultime partite, ma nelle partite contro Atalanta e Lazio hanno avuto la meglio, anche se sono stati anche sfortunati a subire gol. Non sono una squadra con molta fiducia in se stessi".

Juventus che domani affronterà in campionato l'Inter, ex squadra del tecnico giallorosso. Ma secondo Buruk, non si dovrà guardare troppo a quella gara: "La partita contro l'Inter non sarà un parametro di valutazione, ma vedremo chi giocherà e chi no. Sarà una bella partita e la penseremo in questo modo. Il nostro obiettivo sarà battere la Juventus".