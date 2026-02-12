Il Corriere dello Sport ribadisce: non solo Barella e Calhanoglu, anche Dumfries. Il numero 2 nerazzurro ieri si è rivisto in gruppo dopo tre mesi, anche se solo per una parte dell’allenamento. Ancora un paio settimane e poi tornerà a disposizione di Chivu, orientativamente tra il ritorno con il Bodø/Glimt e il Genoa in campionato.

E allora Luis Henrique sarà ancora il padrone indiscusso della fascia per qualche gara, a partire da Inter-Juve di sabato. "Peraltro, l’undici che affronterà i bianconeri è sostanzialmente fatto - si legge -. C’è incertezza solo a centrocampo, visto che Barella, a differenza di Calhanoglu, ha buone possibilità di riprendersi subito una maglia da titolare. E’ rimasto fermo solo un paio di settimane, a differenza del mese di stop del turco, quindi il lavoro di questi giorni dovrebbe essere sufficiente per riempire di benzina il suo serbatoio. Poi, nel caso, verrà sostituito a gara in corso. Per Calha, invece, si procederà con un rientro più cauto: da un lato, come d’abitudine, Chivu non vuole correre rischi, dall’altro, Zielinski sta dando abbondanti garanzie come regista".