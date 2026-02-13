I dubbi di formazione in casa Inter riguardano il reparto di centrocampo, perché per il resto la squadra appare già decisa. E allora sarà l'allenamento di oggi - secondo il Corriere dello Sport - ad aiutare Chivu a sciogliere gli ultimi nodi, in particolare quelli riguardanti Barella e Calhanoglu, totalmente recuperati.

"L'ex Cagliari sembra avere più chance al momento per essere addirittura in campo dal primo minuto, ma ogni ipotesi è ancora sul tavolo - si legge -. Chi sembra sicuro di una maglia è il polacco Zielinski, pronto ad agire all'occorrenza sia in cabina di regia che da mezzala. L'eventuale casella mancante sarà occupata da uno tra l’armeno Mkhitaryan e il croato Sucic. Per il resto non sono previsti altri cambi rispetto all'undici sceso in campo dal primo minuto contro il Sassuolo di Fabio Grosso domenica scorsa".

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.