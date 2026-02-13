"È un lavoro di tutta la squadra. Siamo insieme per segnare, trovare soluzioni con la palla e lo siamo anche per non prendere gol. Il mio nome è in quella lista, ma è più importante il rendimento della squadra". Ha detto Jean Butez, portiere del Como, prossimo avversario dell'Inter in Coppa Italia. E a proposito dell'Inter, l'estremo difensore francese è proprio con il suo dirimpettaio Sommer (sempre che in semifinale non giochi ancora Martinez) che condivide il numero di clean sheet. Nell'intervista a Sky rilasciata dall'estremo difensore comasco, il 30enne di Lille risponde anche sulla permanenza di Fabregas e Nico Paz.

"Io non voglio mentire - ha premesso -. Io ero sicuro che sarebbero rimasti, a maggio forse ero un po' titubante, ma sono felice che siano ancora al centro del progetto. Ora è prematuro parlarne, io penso che Cesc sia totalmente focalizzato su questa esperienza e sul guidarci in una nuova dimensione. Nico è super coinvolto e apprezzato da tutti, il suo futuro non dipende da noi come sapete e quindi non possiamo far altro che aspettare".