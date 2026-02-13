In vista della sfida tra Inter e Juventus, Alessandro Del Piero esprime il suo parere ai canali ufficiali della Lega Calcio Serie A: "Pesa per entrambe perché ci sono obiettivi grandi per entrambi in palio. È una partita che vinci non soltanto con la qualità, ama anche con il cuore, con la testa e la voglia di vincere e di dimostrare più dell'altro. Ognuna di queste componenti ha una percentuale di importanza per il risultato finale, quale sarà quello che farà traboccare la goccia da una parte o dall'altra non lo sappiamo, ed è per questo che sarà bella da vedere".