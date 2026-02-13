L'impresa di Napoli è "merito di tutti". Cesc Fabregas, tecnico del Como, lo sottolinea nella conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Fiorentina, secondo impegno nel giro di pochi giorni dopo la semifinale di Coppa Italia contro l'Inter conquistata al Maradona: "Sappiamo che il tempo ti dà più possibilità di lavorare certe dinamiche che sono importanti per noi. In due o cinque allenamenti è difficile. Nel calcio tutti ti studiano, noi stiamo trovando una continuità nel gioco facendo anche cose diverse e che i ragazzi capiscono bene. Tutto parte da qua. Tutti i dettagli contano, ma merito grandissimo alla squadra".

Fabregas fa poi il punto sugli infortunati, spiegando che Assane Diao e Edoardo Goladaniga potrebbero tornare a disposizione proprio per la sfida di coppa contro l'Inter: "Domani la partita più importante della stagione. Sono tutti disponibili per giocare tranne Goldaniga e Diao, che ieri hanno iniziato a lavorare con la squadra per una parte dell'allenamento. Diao per la partita con il Lecce o la partita di Coppa Italia potrebbe tornare, potrebbe essere la data giusta. Così come Goldaniga".

