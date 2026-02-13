Come impone la tradizione di ogni conferenza stampa alla vigilia di una partita, Cristian Chivu non ha voluto dare indizi rispetto alle sue scelte di formazione. Il tecnico romeno non ha fatto eccezioni neanche prima di Inter-Juve, non sbilanciandosi sul possibile impiego dal 1' dei rientranti Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella: "Si allenano da lunedì, oggi è venerdì. Non hanno avuto problemi e sono a disposizione".