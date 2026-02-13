"Pensiamo sia arrivato il momento di vincere uno scontro diretto, ma non deve diventare un'ossessione". Così Alessandro Bastoni, parlando a Sky Sport, alla vigilia di Inter-Juve. "Non deve diventare una cosa controproducente per noi, dobbiamo ricordarci che è pur sempre una partita qualunque, dobbiamo mantenere calma e lucidità mettendo quel qualcosa in più che serve per vincere uno scontro diretto", ha aggiunto il difensore.

Come arriva l'Inter a questa sfida?

"Ci arriviamo bene, abbiamo una settimana piena per prepararla. Ci arriviamo bene sotto tutti i punti di vista, sappiamo cosa rappresenta Inter-Juve per il mondo calcio. Non deve diventare un'ossessione vincere, dovremo mantenere concentrazione per tutta la partita".

Vi aspettate una Juve diversa con Spalletti?

"Avendoci allenati in Nazionale, magari è un vantaggio per lui perché conosce le nostre caratteristiche. Spalletti ha qualità, non sono io a doverlo dire. Farà di tutto per metterci in difficoltà. Siamo in casa, davanti alla nostra gente, ci teniamo a fare una grande partita".

Attenzione particolare su Yildız.

"Sicuramente è molto forte, ma la Juve non è solo Yıldız. Abbiamo visto quanto sia decisivo McKennie, l'equilibrio che dà Locatelli insieme alla linea difensiva. Hanno tanti giocatori che fanno le cose bene, dovremo avere grande attenzione su Yildız non dimenticandoci che ci sono altri giocatori di qualità".

Avete trovato equilibrio tattico.

"L'abbiamo trovato, a volte siamo meno belli ma più efficaci. E' una cosa sulla quale il mister ha lavorato tanto. Qualche episodio sta girando meglio rispetto all'inizio, stiamo acquisendo fiducia".