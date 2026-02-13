Capocannoniere con l'asterisco. Come scrive stamane il Corriere dello Sport, Lautaro è sì in vetta alla graduatoria dei bomber di Serie A, con 14 gol, 6 in più dei più vicini inseguitori. L'asterisco c'è perché manca un gol negli scontri diretti.

"La verità è che le vittorie, come le reti, nella sostanza, valgono tutte allo stesso modo - si legge -. Vero che certe sfide hanno certamente un peso superiore. Ma la differenza si può fare anche in altri modi. E Lautaro la fa da anni. È sempre il solito trascinatore. Ha saputo adattarsi ai nuovi princìpi introdotti da Chivu, che gli chiede di accorciare costantemente e di fare da punto di riferimento alla manovra".

Il tabù di Lautaro negli scontri diretti è lo stesso dell'Inter che non batte una tra Juve, Milan e Napoli da 13 partite. Finora il Toro argentino ha incornato 4 volte i bianconeri in 21 precedenti, tra i quali 6 successi e 9 ko. "E quella bianconera, insieme al Bologna, è anche l’unica squadra in Italia contro cui è in difetto. Insomma, un motivo in più per regalarsi un’altra soddisfazione. Tanto più che il Toro arriva lanciato all’appuntamento. Non solo è il capocannoniere del torneo, ma ha fatto centro in tutte le ultime 4 giornate: Udinese, Pisa, Cremonese e Sassuolo sono tutte cadute sotto le sue incornate", si legge.