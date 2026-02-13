Parlando ai microfoni della NOS, il CT della Nazionale dei Paesi Bassi Ronald Koeman ha parlato del tema infortuni, particolarmente caldo per gli Oranje considerate le condizioni di elementi importanti come Denzel Dumfries, Justin Kluivert ed Emanuel Emegha: "È ancora presto, ma è molto frustrante sia per i giocatori che subiscono infortuni a fine stagione, sia per me. Ogni allenatore di una Nazionale si preoccupa quando si verificano infortuni a lungo termine nel periodo che precede un Mondiale".

La Coppa del Mondo inizia il 14 giugno contro il Giappone. La domanda è chi scenderà in campo per la nazionale neerlandese. Koeman ha già dichiarato di avere gran parte della sua lista dei convocati per la Coppa del Mondo, ma di certo non l'ha ancora definita. "Il puzzle è risolto nella mia testa? No, non ancora del tutto. Sarebbe molto strano, siamo a febbraio".