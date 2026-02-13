Inter-Juventus di domani potrebbe anche essere l'ultimo derby d'Italia dei fratelli Thuram, secondo Tuttosport. L'interista Marcus è infatti da tempo nel mirino del Paris Saint-Germain e dei club di Premier League. E il Mondiale estivo potrebbe fare da trampolino di lancio.

Un'operazione che in ogni caso porterebbe una buonissima plusvalenza, considerando che Thuram è stato acquistato a parametro zero. In più, con Esposito e Bonny già in rosa.

Diversa la situazione di Khephren, considerato incedibile dalla Juventus. I bianconeri hanno detto "no" a diversi club interessati tra cui proprio l'Inter.