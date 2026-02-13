Alla vigilia del derby d'Italia, il Secondo Anello Verde lancia un appello a tutti i tifosi nerazzurri che domani sera popoleranno San Siro per l'attesa gara con la Juve: "Serve una cornice di tifo devastante, all’altezza dell’importanza di questa sfida - si legge in un messaggio pubblicato sulla pagina Instagram -. Ogni interista presente al Meazza è chiamato a riscrivere la storia realizzando una sciarpata mai vista prima. Per riuscirci, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, nessuno escluso. All’ingresso delle squadre, coloriamo il Meazza di nerazzurro come non è mai stato fatto!".