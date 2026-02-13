Buoni ricordi contro la Juventus per i due rientranti di Cristian Chivu, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Come ricorda oggi il Quotidiano Sportivo, Barella segnò ai bianconeri una rete fondamentale il 17 gennaio 2021, quando i nerazzurri vinsero 2-0 il derby d'Italia con reti di Vidal e dell'azzurro. Fu l'anno dello scudetto conquistato con Conte in panchina.

Calhanoglu ha invece realizzato due reti all'andata, nella sfida persa 4-3, ma soprattutto ha realizzato due rigori nel 2022. Uno in campionato, in una sfida a Torino finita 0-1 con i nerazzurri al tiro quasi solo col penalty (ripetuto dopo averlo inizialmente sbagliato) del regista turco. Il secondo centro fu quello della finale di Coppa Italia, il 2-2 di una partita poi vinta 4-2 ai supplementari con doppietta di Perisic.