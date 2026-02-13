"La Juventus è stata come una benedizione". Lo ha detto, parlando con DAZN, Jeremie Boga, che in bianconero punta a ritrovare se stesso a livello calcistico dopo essersi perso a Nizza. A partire da domani sera, quando la Vecchia Signora sarà di scena a San Siro contro l'Inter: "E' una grande partita, sono orgoglioso di poter esserci. L'Inter è prima, per noi sarà molto difficile ma dobbiamo vincere dando tutto", le parole di Boga.

Il rapporto con i fratelli Thuram.

"Sono amico di entrambi. Ho fatto le giovanili della Francia con Marcus, mentre con Khéphren ho giocato al Nizza. Marcus non l'ho ancora sentito, ma sabato non saremo amici e dobbiamo vincere. Poi se vinciamo, dopo la partita potremo anche scherzare".