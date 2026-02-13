Il protagonista juventino della conferenza pre-Inter non è Luciano Spalletti, ma Manuel Locatelli. Il capitano della Juventus presenta il big match di San Siro dalla sala stampa della Continassa: "È stata una settimana dove abbiamo recuperato energie fisiche e mentale. Siamo carichi, pronti e non vediamo l'ora di giocare", le parole raccolte da TMW.

Siete più consapevoli rispetto al passato?

"Sappiamo tutti l'importanza della partita di domani e conosciamo la loro forza. Sappiamo la loro forza, hanno un grande allenatore e giocano insieme da tanto tempo e sono maturi. A noi è mancata un po' questa maturità, alcune partite doveva vincerle, anche partite sporche. Siamo più consapevoli e abbiamo fiducia. Dobbiamo avere questa personalità e fare un grande partita domani".

Sulle parole di Marchisio?

"Ringrazio Claudio per le parole che ha detto. Sulle critiche ho sempre cercato di essere equilibrato, si aspettano tanto da me, le critiche poi dipendono da chi le dice. Io ascolto società ed allenatore. Io sto bene, sono in forma, il mister mi ha dato fiducia ed è molto importante. Stiamo giocando meglio e sono contento di quello che stiamo cercando di fare".

Come si diventa più maturi?

"Si può sempre migliorare, il mister ci dice sempre che abbiamo margini di miglioramento. Si parte dall'allenamento, siamo una squadra molto giovane e ci fa mancare un po' di maturità ma siamo consapevoli delle nostre qualità".

Ti manca il gol?

"Potrei segnare un po' di più e dovrei cercare di arrivare alla conclusione. Per noi l'importante è vincere e può segnare chiunque. Adesso ho altri compiti e cerchiamo tutti di fare le cose per bene".

Potrebbe aiutarvi un rinnovo di contratto del mister?

"Non spetta a me dirlo, ma siamo molto contento di lavorare con lui. Il mister non ama che si parli di lui e me l'ha detto anche prima. Però siamo molto contenti di lui".

Come hai trovato Boga?

"È stato bello ritrovarlo perchè abbiamo vissuto anni importante. Io penso ci possa dare una grande mano soprattutto nell'1vs1. Lo vedo molto più convinto e sono contento per lui".

È la tua miglior stagione da quando sei alla Juve?

"Io cerco di dare il meglio di me in ogni partita. Non è mai mancato il cuore e questo credo sia la cosa più importante. Per questa maglia non mancherà mai il cuore".

Hai detto qualcosa a Cambiaso?

"Sono molto legato ad Andrea e deve stare tranquillo. Sta lavorando e non si tira mai indietro poi solo il campo potrà dare i giudizi".

Ti senti di dare qualche consiglio alla classe arbitrale?

"Non mi sento di dare consigli di arbitri. A me non piace creare polemiche con gli arbitri e non voglio entrare in queste polemiche".

Come sta Thuram?

"Sta bene e vediamo domani. Io non sono l'allenatore e farà le scelte il mister. Koop ha grande qualità e sta lavorando bene. Domani chi giocherà farà una grande prestazione perchè sono partite che si preparano bene".