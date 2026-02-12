"Il campionato italiano non è ancora chiuso". Fabio Capello ha le idee chiare e controbatte a quella che definisce "visione molto negativa" da parte di Antonio Conte il quale, dopo l'uscita dalla Coppa Italia, aveva parlato quasi in toni di resa per quanto riguarda la corsa scudetto.

"Ci sono ancora tante partite da giocare, con tanti scontri diretti. Calma... Non voglio certo insinuare che l’Inter non stia giocando bene, ma c’è ancora tanto da fare prima di poter dichiarare già chiuso il campionato - spiega Capello sulla Gazzetta -. Dopo una sconfitta si vede tutto nero: capisco Conte ed è difficile essere positivi soprattutto visto che i nerazzurri stanno dimostrando di non avere crepe e di aver imboccato la strada giusta, però la squadra di Cristian Chivu deve stare ancora molto attenta proprio a causa degli scontri diretti e delle sei squadre – Como compreso – che corrono per la Champions League".

"Tutti pensano che l’Inter sia favorita. Per come gioca e per come riesce ad affrontare tutte le partite con grande qualità, in primis, e massima concentrazione, ma ci sono ancora le coppe per i nerazzurri, a differenza per esempio di Napoli e Milan. Non è un dettaglio - sottolinea Capello -. La rosa di Chivu è indubbiamente molto buona e i suoi giocatori performano sempre, compresi quelli che vengono schierati quando la partita e più semplice e il tecnico fa turnover: questo significa che l’allenatore è entrato nella testa dei suoi. Tra le inseguitrici terrei d’occhio i rossoneri, in particolare: sono i più vicini in classifica, stanno crescendo e stanno mostrando ottime cose. Massimiliano Allegri dichiara giustamente di pensare alla Champions League però credo che, considerando le prossime partite in programma, se fossi in lui un pensierino all’inseguimento dei cugini lo farei".