Cristian Chivu avrebbe fatto volentieri a meno di parlare in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juve, proprio come ha scelto di fare il collega Luciano Spalletti: "Io ho detto a Gigi (Crippa, ndr) di mandare a parlare Lautaro, ma non hanno voluto, hanno voluto me. Così avremmo pareggiato la scelta della Juve - ha spiegato il tecnico romeno -. E' vero che quando ci sono tante competizioni per un allenatore parlare ogni tre giorni diventa difficile perché non cambiano i concetti da una gara all'altra. La scelta della Juve la condivido".