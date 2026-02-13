Tre punti pesantissimi e fondamentali ottenuti dal Milan alla Cetilar Arena contro il Pisa: i rossoneri vincono 2-1 e tornano provvisoriamente a 5 lunghezze dall'Inter, in attesa del derby d'Italia di domani. La squadra di Allegri la sblocca al 39' con la zuccata di Loftus-Cheek. Nella ripresa Loyola pareggia i conti, il Diavolo la porta a casa con il gol di Modric. Nel finale espulso Rabiot, che salterà dunque la sfida contro il Como.

Sezione: Il resto della A / Data: Ven 13 febbraio 2026 alle 22:49
Autore: Niccolò Anfosso
