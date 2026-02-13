Claudio Marchisio ha rilasciato un'intervista a La Repubblica in vista di Inter-Juventus. "Non c’è dubbio che da 4 o 5 anni l’Inter sia la squadra più forte, indipendentemente da quanto poco ha vinto. Ma la Juve ci arriva in maniera diversa rispetto a com’era prima di Natale. Ha più certezze".

"Se sono stupito da Chivu? Dire stupito sarebbe troppo, perché ha ereditato una squadra che già era forte. Ma sta reggendo il confronto con il passato, facendo anche meglio di Inzaghi. È stato bravo non tanto a ricostruire, quanto a psicanalizzare un gruppo che veniva da quella terribile finale. Lo aiuta sapere tutto dell’Inter".

Nel corso dell'intervista si parla anche della rivalità tra Inter e Juventus. "È la nostra cultura a volere due entità contrapposte anche fuori dal campo. Finché rimane nella sua specificità questo tipo di rivalità mi piace perché alimenta la passione, se sfocia in altro invece no. Amici tra gli ex interisti? Amico è una parola grossa, diciamo che ho giocato contro grandi campioni e grandi uomini. Oggi ammiro Barella, uno degli ultimi che mi ricorda i centrocampisti dei miei tempi: sa fare un cambio di gioco di 60 metri, usa i due piedi, sa inserirsi, tirare, fare assist. Io guardavo Conte e Davids, Lampard e Gerrard, Vidal e Pirlo, Pogba, Iniesta. Oggi il vero tuttocampista è Barella. Come finisce domani? Mi auguro un bel due, ma sarà una partita intensa. La accenderanno Lautaro e la stella di Yildiz, anche se si vincerà a centrocampo".