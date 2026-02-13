L'allenamento dell'Inter alla vigilia del big match contro la Juventus è finito da poco ed è stato un po’ più lungo del solito per delle prove sulla parte tattica, fa sapere Sky Sport da Appiano Gentile. Alle ore 14 la conferenza stampa di Chivu potrebbe dare qualche indizio di formazione, ma intanto l'emittente satellitare sostiene che sono in crescita le quotazioni Barella per completare il centrocampo con Zielinski e Mkhitaryan, favorito Sucic se Calhanoglu dovesse partire dalla panchina: con il rilancio dal 1' del turco in regia, invece, l'ex Napoli agirebbe da mezzala con l'armeno a riposo.