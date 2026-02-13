"Sappiamo della forza dell'Inter". Parola di Gleison Bremer, difensore della Juventus intervistato da DAZN a poche ore dal Derby d'Italia di San Siro contro i nerazzurri: "Negli ultimi anni ha fatto già due finali di Champions - ricorda il brasiliano -, Sono una squadra esperta, giocano da tempo insieme ma anche noi siamo la Juventus. Abbiamo iniziato un percorso con Spalletti, le ultime partite abbiamo dimostrato che potevamo vincere. Contro di loro vogliamo farlo, anche se siamo a casa loro".

Che ricordi ha delle partite a San Siro?

"Lì è sempre difficile, sono forti e i tifosi danno una mano a loro. È una partita da giocare, è calda e bella".

Quali sono le differenze tra marcare Thuram e Lautaro Martinez?

"Sono due attaccanti forti, sono giocatori di livello internazionale, hanno fatto finali di Champions. Sono veloci, forti fisicamente e dentro l'area".

Khephren le darà qualche consiglio per Marcus?

"Non abbiamo parlato, ma sicuramente mi darà qualche consiglio".

Che cosa può fare in questo campionato la Juventus?

"Siamo lontani dallo Scudetto, lo sappiamo tutti, ormai è andato. Dobbiamo fare il massimo e cercare di centrare l'obiettivo che è la Champions".

