I club che hanno disputato almeno la fase a gironi della prima edizione della Champions League col nuovo format allargato a 36 partecipanti hanno ricevuto in media 57 milioni di euro dalla UEFA, secondo quanto svelato nel 'financial report' di Nyon. Nella speciale classifica, senza sorpresa, primeggiano le due finaliste: il Paris Saint-Germain campione d'Europa ha incassato 144 milioni di euro, l'Inter 136,6 milioni di euro. Una cifra che i nerazzurri hanno racimolato così: 18,6 milioni di euro come bonus qualificazione, 36 mln di euro di 'value pillar' (tiene conto dei precedenti valori del market pool e del coefficiente storico), 13,9 mln di euro per la League Phase, 11 mln di euro per il ranking, 11 mln di euro per gli ottavi, 12,5 di euro per i quarti, 15 di euro per la semifinale e 18,5 mln di euro per l'ultimo atto a Monaco di Baviera.