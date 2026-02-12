La Lega Serie A ha reso noto il calendario della 27esima giornata di campionato, quella in cui l'Inter ospita il Genoa. Si giocherà, a san Siro, sabato 28 febbraio, alle 20.45, ovvero quattro giorni dopo la gara interna di Champions contro il Bodo. La sfida sarà trasmessa in tv sia da Sky che da DAZN.

Il calendario per la squadra di Cristian Chivu prevede successivamente la semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Como, programmata al Sinigaglia, martedì 3 marzo, con fischio d'inizio alle 21. 

Sezione: Copertina / Data: Gio 12 febbraio 2026 alle 12:42
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
