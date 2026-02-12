La Lega Serie A ha reso noto il calendario della 27esima giornata di campionato, quella in cui l'Inter ospita il Genoa. Si giocherà, a san Siro, sabato 28 febbraio, alle 20.45, ovvero quattro giorni dopo la gara interna di Champions contro il Bodo. La sfida sarà trasmessa in tv sia da Sky che da DAZN.

Il calendario per la squadra di Cristian Chivu prevede successivamente la semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Como, programmata al Sinigaglia, martedì 3 marzo, con fischio d'inizio alle 21.