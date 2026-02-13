Nel giro di pochi anni dalla sua fondazione, grazie soprattutto all'effetto Lionel Messi, l'Inter Miami è diventata la franchigia dal valore più alto all'interno della Major League Soccer. A riferirlo è Sportico, secondo cui la società in cui milita attualmente il fuoriclasse argentino vale ben 1,45 miliardi di dollari, con un incremento rispetto all’anno precedente del 22%. Il club di David Beckham stacca così i Los Angeles FC di Son Heung-min, il cui valore di mercato si assesta a 1,4 miliardi di dollari.

Una somma che permette alla squadra della Florida di mettersi alle spalle praticamente tutti i club di Serie A: solo la Juventus riesce a spuntarla nettamente sulla franchigia di Messi, con un valore pari a 1,81 miliardi di dollari; mentre, nella classifica stilata da Sportico per il 2025, Inter e Milan hanno invece valutazioni equiparabili al club di Miami, con un valore rispettivamente di 1,3 miliardi e 1,34 miliardi di dollari. La variazione in positivo del valore dei due club milanesi però è favorevole all’Inter, con una crescita su base annua di oltre il 22% rispetto al +11% dei rossoneri.