In casa Juventus suona un campanello d'allarme alla vigilia del big match contro l'Inte: Spalletti dovrà valutare attentamente le condizioni di Khephren Thuram. Il centrocampista francese - riporta Sky Sport - è in forte dubbio a causa di un edema osseo dovuto a una contusione rimediata in allenamento. "Una decisione verra presa domani ma va verso il forfait. Al suo posto è pronto Koopmeiners", chiosa l'emittente satellitare.

Sezione: L'avversario / Data: Ven 13 febbraio 2026 alle 14:52
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
