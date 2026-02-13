"Quanto pesano dodici punti di differenza in classifica? Più che nell’immediato, si capirà a fine stagione. Sui due piatti della bilancia comunque c’è già tanto, se non tutto: da un lato il percorso netto di Cristian Chivu con le “piccole” e le difficoltà nei big match che comunque non hanno compromesso il primato, dall’altro gli alti e bassi di un Luciano Spalletti subentrato in corsa e che non ha potuto mai abbracciare sogni di vera alta quota ma soltanto coccolare il desiderio e la necessità di garantire alla sua Signora un posto nella Champions League del prossimo anno". Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport alla vigilia di Inter-Juventus.

In questo duello, c'è il Milan spettatore interessato. "Lautaro e compagni possono far piangere il Diavolo dal divano nella serata degli innamorati — al netto del risultato contro il Pisa di questa sera —, Yildiz e i suoi invece potrebbero consegnargli il più dolce dei cioccolatini. L’Inter è in modalità operazione allungo, per dare un’altra spallata a questo campionato che guida dalla quindicesima giornata".