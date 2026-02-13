Inter-Juventus sarà anche la sfida tra due grandi talenti emergenti, Pio Esposito e Kenan Yildiz, sebbene l'interista non dovrebbe iniziare da titolare. Come riporta Tuttosport, i due si sono solo sfiorati all'andata, visto che l'attaccante nerazzurro è rimasto in panchina per 90'.
In ogni caso l'interista è andato ben oltre la logica del "super sub" che fa rifiatare i titolari. Insieme a Bonny, è l'unica vera variante rispetto alla passata stagione. Il che fa sorridere ancora di più pensando all'estate scorsa, quando l'Inter provò a prendere Lookman.
Sezione: Rassegna / Data: Ven 13 febbraio 2026 alle 13:10
Autore: FcInterNews Redazione
Autore: FcInterNews Redazione
