San Siro sarà sold-out per Inter-Juventus di domani, una partita mai banale che potrà dunque godere della miglior cornice possibile.

Come conferma la Gazzetta dello Sport, questa partita regalerà il secondo incasso della storia della Serie A dopo quello del derby d’andata. "Inter-Milan dello scorso novembre ha portato allo stadio Meazza 75.562 spettatori e l’incasso record fu di oltre 8,6 milioni di euro. Tre mesi dopo, con l’Inter capolista solitaria, il botteghino nerazzurro continua a vincere e a sorridere, eccome - si legge -. Il derby d’Italia di domani sera è l’ennesimo ricchissimo risultato per il club nerazzurro, che occupa adesso tutti i primi sei posti della classifica delle partite più ricche della storia del nostro campionato. L’incasso stimato sarà intorno agli 8 milioni".