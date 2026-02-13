Quest'oggi, alla vigilia del derby d'Italia che domani sera metterà di fronte Inter e Juve, John Elkann si è presentato alla Continassa, dove ha seguito l'allenamento condotto da Luciano Spalletti. assieme al CEO Damien Comolli, al Technical Director François Modesto e al Director of Football Strategy Giorgio Chiellini. 

Sezione: L'avversario / Data: Ven 13 febbraio 2026 alle 16:17
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
