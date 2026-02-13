Il clima che si respirerà a San Siro per il prossimo Derby d’Italia tra Inter e Juventus sarà quello delle grandi occasioni e Betsson.sport ha scelto di arricchire ulteriormente la serata animando il prepartita con un’iniziativa che i tifosi non dimenticheranno facilmente. In qualità di Match Sponsor della sfida, il brand fonderà il prestigio del passato nerazzurro con l'energia del presente, celebrando il calcio come un’arte fatta di campioni indimenticabili. Il filo conduttore di questa iniziativa straordinaria sarà la presenza di due miti assoluti del calcio mondiale, Roberto Baggio e Adriano, che rappresenteranno il cuore pulsante di tutte le attività targate Betsson.sport previste per il pubblico, a partire da un'attivazione esclusiva che permetterà ad alcuni fortunati fan di incontrare di persona queste due leggende.
L'emozione inizierà a scaldarsi già nelle sale Hospitality, dove gli ospiti potranno ingannare l'attesa del fischio d'inizio con sfide di abilità pensate per mettere in palio gadget esclusivi come cappellini e t-shirt firmate Betsson.sport, ma anche biglietti per le future gare e maglie ufficiali dell'Inter. Nella Betsson.sport Lounge sarà protagonista la Ruota della Fortuna, affiancata dal game interattivo Football Rise, dove i tifosi dovranno dimostrare prontezza di riflessi stoppando una pallina digitale al momento esatto. Contemporaneamente, nella Lounge Nerazzurri, sarà protagonista il Plinko, dove i partecipanti potranno lasciar cadere un dischetto sperando che termini la sua corsa nello slot vincente.
Il prato di San Siro diventerà poi il teatro di un gesto di grande solidarietà e spettacolo, circa un’ora prima del match. Quattro tifosi selezionati dopo l’ingresso allo stadio avranno l'opportunità di scendere in campo, guidati dalle legend Adriano e Baggio, per una sfida di precisione con telo bersaglio: calciando dalla linea laterale dovranno cercare di avvicinarsi al centro del cerchio di centrocampo. Oltre a ricevere una maglia autografata sul momento, i vincitori parteciperanno ad una importante attività sociale: al termine della sfida, Betsson Sport devolverà una donazione all’associazione che gestisce la squadra di calcio paralimpico e sperimentale degli Inter Special, l’ASD Sporting 4E. Questa realtà, fondata nel 1996, promuove lo sport come strumento di integrazione, crescita personale e socializzazione per persone con disabilità: propone calcio, ginnastica ritmica e bowling, valorizzando le capacità di ogni atleta e il senso di appartenenza al gruppo. Da 8 anni disputa il campionato DCP della FIGC indossando con orgoglio e responsabilità i colori nerazzurri.
Infine, il momento di massimo impatto emotivo avverrà a ridosso del calcio d'inizio, quando Roberto Baggio e Adriano daranno il via a un’attivazione spettacolare live. Attraverso una selezione casuale, due fortunatissimi spettatori vivranno un'esperienza senza precedenti: verranno accompagnati nel ground box per seguire l’intero match fianco a fianco con le due leggende, ricevendo una maglia dell'Inter autografata in diretta. Per completare questa immersione totale nel brand, i maxischermi dello stadio proietteranno il nuovo TVC di Betsson.sport, svelando per la prima volta in un contesto di massima attenzione i tre volti che rappresenteranno il network per il 2026.
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
