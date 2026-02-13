Prenderà il via venerdì 25 settembre contro il Belgio il cammino dell'Italia nella quinta edizione della Nations League. Dopo il sorteggio di ieri a Bruxelles (gli Azzurri sono nel Gruppo 1 della Lega A con Francia, Belgio e Turchia), stamattina la UEFA ha reso noto il calendario del torneo. Ecco il programma completo:

I GRUPPI DELLA LEGA A

GRUPPO A1: Francia, ITALIA, Belgio, Turchia

GRUPPO A2: Germania, Paesi Bassi, Serbia, Grecia

GRUPPO A3: Spagna, Croazia, Inghilterra, Cechia

GRUPPO A4: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles

IL CALENDARIO DEL GRUPPO A1

25 settembre 2026 (ore 20.45): Italia-Belgio

25 settembre 2026 (ore 20.45): Turchia-Francia

28 settembre 2026 (ore 20.45): Belgio-Francia

28 settembre 2026 (ore 20.45): Turchia-Italia

2 ottobre 2026 (ore 20.45): Belgio-Turchia

2 ottobre 2026 (ore 20.45): Francia-Italia

5 ottobre 2026 (ore 20.45): Francia-Belgio

5 ottobre 2026 (ore 20.45): Italia-Turchia

12 novembre 2026 (ore 18): Turchia-Belgio

12 novembre 2026 (ore 20.45): Italia-Francia

15 novembre 2026 (ore 20.45): Belgio-Italia

15 novembre 2026 (ore 20.45): Francia-Turchia