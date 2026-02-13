Inter-Juventus "è una partita speciale che tutti vogliono giocare" dice Manuel Locatelli, capitano della Juventus intervistato da Sky Sport alla vigilia del Derby d'Italia: "San Siro è un grandissimo stadio. Siamo sulla strada giusta come gioco e idee, bisogna continuare così. Speriamo di fare risultato domani. Siamo carichi, c'è una bella energia".

Perché create tanto e non riuscite a finalizzare?

"A volte ci manca cattiveria, per fare gol serve e ci stiamo lavorando. Bisogna stare attenti perché in queste partite decidono i dettagli. Siamo un bel gruppo che ha voglia di imparare".

La mancanza del gol ti pesa?

"Chiaro che uno vuole segnare, ma non è il mio compito principale ed è meglio lo facciano altri. Spero possa arrivare domani. A San Siro l'ho già fatto, è speciale per me perché in quello stadio ho esordito".

Da quando è arrivato Spalletti sei migliorato.

"Abbiamo parlato quando è arrivato, è stato molto chiaro. Ero già molto felice quando è arrivato, sono contento di quello che stiamo facendo. Abbiamo un bel rapporto, ora dobbiamo lavorare per arrivare ai nostri obiettivi".

Cosa hai detto a Cambiaso? Come può uscire da questo momento?

"Il calcio è questo: delle volte vieni criticato, altre volte ci sono gli applausi e sono un'emozione. Spero succeda anche ad Andrea, non deve farsi influenzare dall'esterno: la vera forza è mantenere sempre l'equilibrio. Sa che su di noi può contare, deve migliorare come tutti".

Che partita ti aspetti domani?

"Sarà una partita aggressiva perché loro sono aggressivi, fisici e forti, ma noi dobbiamo ribattere. Non so se ci saranno tanti gol, spero di no. Si deciderà nei dettagli".

Obiettivo quarto posto?

"È inutile parlare di altro, siamo a 12 punti da loro e questa è la realtà. Noi dobbiamo fare le cose bene, portare a casa i risultati e fare una partita alla volta".