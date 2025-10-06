Prima giornata della nuova Serie A Women Athora, prima Top11. Sono sei le squadre rappresentate: Fiorentina, Milan, Sassuolo, Lazio, Inter e Napoli Women. La cinquina delle nerazzurre di Gianpiero Piovani contro la Ternana frutta l'inserimento nella formazione ideale di Masa Tomasevic e Tessa Wullaert. La montenegrina è stata scelta perché, fra le giocatrici che hanno partecipato ad almeno due gol in questa giornata di Serie A, è quella che ha disputato meno minuti.

Wullaert, anche lei entrata nel referto, è stata una delle due giocatrici direttamente coinvolte in più marcature nella prima giornata della Serie A 25/26 (tre – una rete e due assist); la belga inoltre ha effettuato 15 cross contro la Ternana Women (corner inclusi), almeno sei più di qualsiasi altra calciatrice scesa in campo nel weekend.