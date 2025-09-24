Dopo la qualificazione al secondo turno di UEFA Women's Europa Cup, l'Inter Women torna in campo. Le nerazzurre affrontano la Juventus nella semifinale della Serie A Women's Cup, primo trofeo stagionale del calcio femminile italiano. La Final Four si gioca allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia: la squadra vincente tra Inter e Juventus affronterà la Roma nella finalissima in programma sabato 27 settembre alle ore 17:30.

Queste le scelte di Gianpiero Piovani e Max Canzi:

JUVENTUS (4-3-3): 1 De Jong; 4 Kullberg, 71 Lenzini, 25 Calligaris, 3 Carbonelli; 33 Brighton, 29 Tatiana Pinto, 17 Stolen-Godo; 9 Beccari, 36 Cambiaghi, 11 Bonansea.

In panchina: 16 Peyraud-Magnin, 31 Capelletti, 5 Harviken, 6 Schatzer, 8 Rosucci, 10 Girelli, 14 Vangsgaard, 19 Thomas, 20 Cascarino, 21 Libran, 23 Salvai, 28 Moretti.

Coach: Massimiliano Canzi

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 33 Bartoli, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 3 Bowen, 20 Detruyer, 27 Csiszar, 16 Tomasevic, 18 Glionna; 31 Wullaert, 9 Polli.

In panchina: 12 Piazza, 32 Belli, 4 Pleidrup, 6 Santi, 7 Bugeja, 8 Vilhjalmsdottir, 11 Van Dijk, 13 Merlo, 14 Robustellini, 21 Tomaselli, 22 Schough, 44 Consolini.

Coach: Gianpiero Piovani

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo (sez. Torre Annunziata) Assistenti: Russo - Chianese Quarto Ufficiale: Coppola

Sezione: Inter Femminile / Data: Mer 24 settembre 2025 alle 18:15
Autore: Christian Liotta
vedi letture
Print