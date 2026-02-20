Tocca ad Olivia Schough presentare, ai microfoni di Inter TV, la grande sfida che domenica pomeriggio vedrà opposte le nerazzurre alla Roma capolista della Serie A Women. Partendo dall'ottimo momento della squadra di Gianpiero Piovani: "Stiamo giocando bene, in più la solidità del gruppo e lo spirito di squadra sono fattori a nostro favore. Abbiamo anche segnato due gol bellissimi sul finire di due partite molto serrate, abbiamo ottenuto i punti che volevamo e adesso ci prepariamo per la gara contro la Roma".

Quanto contano vittorie come quella col Parma nel processo di crescita della squadra?

"Contano molto, ci danno tanta sicurezza. Credo che siamo in grado di vincere ogni partita".

Fra voi e la Roma ci sono solo tre punti, quanto vale questa sfida?

"Tantissimo, è la partita che aspettavamo. Tutti gli incontri giocati fino ad oggi ci hanno preparate alla sfida con le giallorosse e siamo pronte a fare una prova importante. La Roma ha fatto molto bene sin qui, sarà una partita serrata ma siamo pronte".

Quanto conterà il giusto approccio mentale?

"Credo che sarà cruciale per questa sfida. Ma credo che abbiamo una mentalità forte e siamo pronte a lottare".