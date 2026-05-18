Dopo il bagno di folla di San Siro e per le vie di Milano nella giornata di ieri, le celebrazioni per la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia sono proseguite in casa Inter anche oggi con una festa privata in una location suggestiva a cui hanno partecipato la proprietà Oaktree, il Presidente e CEO Giuseppe Marotta, la dirigenza, la squadra con Cristian Chivu e il suo staff.

"Un momento di condivisione e celebrazione, al termine di una stagione esaltante", si legge sul sito del club nerazzurro. 

Sezione: Focus / Data: Lun 18 maggio 2026 alle 21:53
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.