Dopo il bagno di folla di San Siro e per le vie di Milano nella giornata di ieri, le celebrazioni per la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia sono proseguite in casa Inter anche oggi con una festa privata in una location suggestiva a cui hanno partecipato la proprietà Oaktree, il Presidente e CEO Giuseppe Marotta, la dirigenza, la squadra con Cristian Chivu e il suo staff.

"Un momento di condivisione e celebrazione, al termine di una stagione esaltante", si legge sul sito del club nerazzurro.