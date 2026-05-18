Cristian Chivu non è sazio di vittorie dopo il double nazionale centrato con l'Inter, alla sua prima esperienza sulla panchina di una grande squadra. Entrando nella location che questa sera ha ospitato festa privata organizzata dalla società, a cui hanno partecipato la proprietà Oaktree, il Presidente e CEO Giuseppe Marotta, la dirigenza e la squadra, il tecnico romeno ha risposto così all'inviato di Spotmediaset: "Lo scudetto più bello? Sempre il prossimo", ha tagliato corto.

Poche parole anche da parte di Alessandro Bastoni: "Doblete? Sono molto felice", ha detto il difensore italiano. Che ha tirato dritto di fronte alla domanda sul suo futuro. Il film si è ripetuto anche con Denzel Dumfries, che si è detto 'molto felice' per l'accoppiata scudetto-Coppa Italia prima di cucirsi la bocca rispetto alla domanda sulla sua permanenza all'Inter.

La chiosa è affidata a Federico Dimarco, uno dei tanti animatori della parata scudetto di ieri: "Sono tanto felice, la voce ce l'ho ancora", ha assicurato Dimash.