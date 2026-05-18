La Procura federale ha aperto un fascicolo su Marcus Thuram che ieri, durante la parata scudetto dell'Inter per le vie di Milano, ha esposto sul pullman scoperto della squadra due striscioni anti-Milan, uno con l'immagine di un topo su sfondo rossonero e un altro con la scritta 'I derby mettiteli nel…". Immagini e parole che ora, apprende l'Ansa, saranno valutati dagli organi di giustizia sportiva e che potrebbero portare a una sanzione economica per l'attaccante francese, verosimilmente attraverso un patteggiamento, come già avvenuto in casi analoghi.

In casa nerazzurra, l'esempio più recente è quello di Denzel Dumfries che pagò una multa di 4mila euro, patteggiando, per lo lo striscione offensivo esposto durante i festeggiamenti dello scudetto della seconda stella che ritraeva il giocatore del Milan, Theo Hernandez, legato al guinzaglio.