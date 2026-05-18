La Procura federale ha aperto un fascicolo su Marcus Thuram che ieri, durante la parata scudetto dell'Inter per le vie di Milano, ha esposto sul pullman scoperto della squadra due striscioni anti-Milan, uno con l'immagine di un topo su sfondo rossonero e un altro con la scritta 'I derby mettiteli nel…". Immagini e parole che ora, apprende l'Ansa, saranno valutati dagli organi di giustizia sportiva e che potrebbero portare a una sanzione economica per l'attaccante francese, verosimilmente attraverso un patteggiamento, come già avvenuto in casi analoghi.

In casa nerazzurra, l'esempio più recente è quello di Denzel Dumfries che pagò una multa di 4mila euro, patteggiando, per lo lo striscione offensivo esposto durante i festeggiamenti dello scudetto della seconda stella che ritraeva il giocatore del Milan, Theo Hernandez, legato al guinzaglio.

Sezione: Focus / Data: Lun 18 maggio 2026 alle 18:46
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.