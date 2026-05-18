La terza edizione del 'Festival della Serie A', in programma il 5-6-7 giugno a Parma, è stata presentata oggi nella 'Sala del Consiglio' del Comune di Parma, alla presenza del Sindaco della città Michele Guerra, del Coordinatore delle Politiche Sportive della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi, dell’Amministratore Delegato della Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo, di Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis, sponsor dell’evento, e dell’Assessore allo Sport del Comune di Parma Marco Bosi.

"Il Festival della Serie A è come un grande romanzo popolare, coinvolge generazioni diverse, ed è nato con l'obiettivo di aprire un momento di confronto a fine stagione per scambiarsi idee e stimoli - ha dichiarato l'ad della Lega Calcio Serie A De Siervo -. Il calcio non è solo della Serie A, ma è della gente, è un importante asset del nostro Paese. Nel corso del Festival proporremo un racconto del calcio più romantico, ma anche tecnico e commerciale, al fine di illustrare tutte le sfaccettature di un mondo in continua evoluzione. Ringrazio il Sindaco Guerra per aver saputo trasferire alla città un forte senso di partecipazione mettendo Parma al centro di un percorso di crescita sportiva, e il Presidente di Banca Ifis, che ha colto la dimensione legata al business investendo nel mondo dello sport.

Per quanto riguarda il programma - ha aggiunto - quest'anno potenzieremo la Fan Zone in Piazza Garibaldi con attività di intrattenimento per il pubblico; i Portici del Grano si trasformeranno in un main stage aperto a tutti e qui sarà anche allestita una Mostra Fotografica curata da Giorgio Van Straten, Presidente della Fondazione Alinari per la Fotografia, grazie alla collaborazione dei venti Club e dell'AIC, per ripercorre i momenti più importanti della storia del calcio italiano attraverso le foto simbolo del tempo. Allo Stadio Tardini andrà in scena la finale dell'Alpha League, il nuovo torneo della Lega Calcio Serie A riservato a 20 istituti liceali delle 17 città della Serie A Enilive 2025/2026, mentre al Parco Ducale si svolgerà un mini torneo esibizione della Kings League e si giocherà il Calcio di Strada, grazie al lavoro del prof. Santo Rullo a sostegno di ragazzi in condizioni di vulnerabilità. Infine, da Parma ripartirà la nuova stagione sportiva con la Presentazione del Calendario 2026/2027 venerdì 5 giugno, un evento seguitissimo che coinvolge tutta Italia. Domenica chiuderemo il Festival della Serie A consegnando ad Alessandro Del Piero il premio Legendary Player".