C'è grande attesa in Brasile per conoscere quelle che saranno le convocazioni di Carlo Ancelotti, CT della Nazionale brasiliana, per il Mondiale 2026. Alle 17 ora locale di Rio de Janeiro, le 22 italiane, il tecnico di Reggiolo toglierà il velo sui 26 giocatori che faranno parte della spedizione della Seleçao in un evento che si terrà presso il Museo del Domani di Rio de Janeiro, alla presenza di centinaia di giornalisti provenienti da diversi paesi. La curiosità principale riguarda l'eventuale presenza di Neymar, la cui opportunità di convocazione continua a dividere le opinioni sia all'interno che all'esterno dello staff tecnico, e su chi andrà a sostituire Éder Militão e Rodrygo, entrambi del Real Madrid, ancora infortunati. Rischio forfait anche per il giovane talento del Chelsea Estevao, le cui condizioni suscitano pessimismo.

Tra i giocatori che militano nel campionato italiano, Ancelotti dovrebbe convocare solo tre elementi: Gleison Bremer dalla Juventus, Wesley dalla Roma e Carlos Augusto dall'Inter. I giocatori selezionati si raduneranno a Granja Comary, a Teresópolis, a partire dal 27 maggio per iniziare la preparazione in vista del debutto dei verdeoro nel Mondiale previsto il 14 giugno contro il Marocco.