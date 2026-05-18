Due vittorie prestigiose e niente più. Questo quanto raccolto dal Bologna, da ieri ufficialmente fuori dalle Coppe europee della prossima stagione, nelle ultime due trasferte della stagione. Sei punti che rendono comunque orgoglioso Vincenzo Italiano: "Siamo sicuramente soddisfatti perché alla vigilia del trittico di partite Napoli-Atalanta-Inter temevamo di faticare, invece, abbiamo fatto due vittorie con prestazioni di grande qualità. Nel momento in cui hai il tempo di preparare le partite durante la settimana qualcosa di diverso riesci a proporre. Siamo contenti dei sei punti, della vittoria di oggi. Squadra in vacanza? Frasi molto irrispettose. Mi dispiace siano state dette queste cose perché conoscendo me, Ferguson, Freuler, Castro, Orsolini Skorupski, De Silvestri, abbiamo sempre dimostrato di sudare sempre la maglia. Abbiamo fatto vedere di che pasta siamo fatti in queste due ultime partite", ha detto il tecnico rossoblu parlando in conferenza dopo l'1-0 di Bergamo targato Riccardo Orsolini.

Parlando della programmazione della prossima stagione, Italiano ha aggiunto: "Miv edrò con la società per decidere il da farsi. Non avremo le Coppe, a differenza delle precedenti due stagioni. Quest'anno abbiamo avuto addirittura quattro impegni perché abbiamo giocato la Supercoppa".