C'è anche Hakan Calhanoglu, reduce da una stagione soddisfacente a livello personale e di squadra con l'Inter, nella lista dei pre-convocati della Nazionale turca diramata dal ct Vincenzo Montella in vista del Mondiale 2026, competizione alla quale la sua squadra si è qualificata superando ai playoff Romania e Kosovo. I turchi, inseriti nel gruppo D, debutteranno contro l'Australia il 16 giugno, per poi sfidare il Paraguay quattro giorni dopo e, infine, affrontare i padroni di casa degli Stati Uniti il 26.

Nell'elenco sono presenti altri due calciatori che militano nella nostra Serie A: Kenan Yildiz della Juventus e Zeki Celik della Roma.