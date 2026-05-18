C'è anche Hakan Calhanoglu, reduce da una stagione soddisfacente a livello personale e di squadra con l'Inter, nella lista dei pre-convocati della Nazionale turca diramata dal ct Vincenzo Montella in vista del Mondiale 2026, competizione alla quale la sua squadra si è qualificata superando ai playoff Romania e Kosovo. I turchi, inseriti nel gruppo D, debutteranno contro l'Australia il 16 giugno, per poi sfidare il Paraguay quattro giorni dopo e, infine, affrontare i padroni di casa degli Stati Uniti il 26. 

Nell'elenco sono presenti altri due calciatori che militano nella nostra Serie A: Kenan Yildiz della Juventus e Zeki Celik della Roma.

Sezione: News / Data: Lun 18 maggio 2026 alle 21:38
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.