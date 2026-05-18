Il rischio di smettere di giocare a causa di un gravissimo infortunio alla testa è ormai un lontanissimo ricordo: Filippo Serantoni, il piccolo bomber delle giovanili dell'Inter, è tornato in campo e lo ha fatto nella maniera più bella possibile, ovverosia a suon di gol. Il ragazzo del 2010, che gioca con il caschetto come a suo tempo si ritrovò costretto a fare il tecnico nerazzurro Cristian Chivu dopo il brutto incidente durante una partita contro il Chievo, sta letteralmente trascinando l'Under 16 dell'Inter con numeri pazzeschi: 5 gol in 6 partite tra la fine della regular season e la fase calda dei playoff. L'ultima gemma è il gol col quale i ragazzi di Paolo Dellafiore hanno superato il Bologna qualificandosi alle semifinali playoff del campionato di categoria.

Queste prestazioni, come noto, sono valse a Serantoni la convocazione in Nazionale Under 16, dove è stato chiamato per sostituire l'indisponibile Mattia Niccolò Barzagli e pertanto volerà in Portogallo per il Torneo di Sviluppo UEFA, in programma da domani al 24 maggio. Dopodiché, una volta tornato in Italia, sarà atteso dalla sfida delicatissima contro la Roma che vale un posto per la finale Scudetto, quello Scudetto che i giovani nerazzurri hanno tutta l'intenzione di difendere dopo la vittoria dello scorso anno.