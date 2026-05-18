Nel corso dell'intervista esclusiva rilasciata a Cronache di Spogliatoio, Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ha svelato un aneddoto su Tarik Muharemovic, grande obiettivo di mercato dell'Inter per rinforzare il reparto difensivo in vistav della prossima stagione: "L'anno scorso non è stato protagonista assoluto della nostra stagione, delle volte giocava, altre volte giocava qualche suo compagno - la premessa del campione del mondo 2006 -. Ricordo un episodio molto interessante che lo riguarda, legato al fatto che in quel periodo stava giocando poco: una volta, verso la fine del campionato, è venuto nello spogliatoio per chiedermi cosa pensassi di lui e del suo futuro. Si stava già proiettando a quello che poteva essere un domani. Io, con altrettanta sincerità, gli dissi che vedevo in lui un ragazzo forte, un giocatore sul quale puntare nei mesi a venire. Aggiunsi che doveva continuare ad allenarsi bene perché poi, all'improvviso, il calcio ti regala le opportunità che poi ti possono permettere di alzare il livello. E così è stato".