La puntata di 'Viva el Futbol' si è aperta con il video di Yuto Nagatomo che si è commosso fino alla lacrime per la sua convocazione al prossimo Mondiale, dove difenderà i colori del Giappone per la quinta volta nella sua carriera, a 39 anni. Un traguardo che Antonio Cassano, suo grande amico ed ex compagno ai tempi dell'Inter, ha commentato così: "lo conosco molto bene, ci siamo sentiti. Questo video mi ha emozionato molto perché conosco il valore del ragazzo - le parole di FantAntonio -. Ho incontrato professionisti di livello nella mia vita, ma lui andava oltre. Lui lavorava in palestra prima degli allenamenti, dopodiché ogni giorno faceva i 20 metri avanti e indietro nella vasca di sabbia. Ha un cuore enorme, ha una famiglia meravigliosa. Guardate che amore prova per il calcio, a 39 anni si emoziona ancora per questo sport. Farà il quinto Mondiale ed entrerà nella storia, è un qualcosa di unico. Yuto lo merita. In Giappone è una star a livelli inimmaginabili; quando sono andato al ristorante con lui in Giappone c'erano vagonate di persone ad attenderlo, lì è come Totti e Baggio per noi italiani. Sono veramente felice che vada al Mondiale, se l'è guadagnato perché nessuno gli ha regalato nulla. Gli faccio l'in bocca al lupo anche pubblicamente dopo averglielo fatto via telefono".